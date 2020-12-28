Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона в январе 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее, — сказал Ермак.

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13 октября президент объявил об инициативе провести Всенародный опрос украинцев, чтобы они высказались в отношении пяти вопросов. Среди них было и предложение пожизненого заключения за коррупцию в больших масштабах.

82,98% респондентов поддержали такую инициативу, а 13,87% были против.