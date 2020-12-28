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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Зеленский встретит Новый год в резиденции на Франковщине

Владимир Зеленский будет встречать Новый год в президентской резиденции Синегора в селе Старая Гута Ивано-Франковской области.

Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак

— Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции в селе Гута на Ивано-Франковщине, — отметил Ермак.

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Что это за резиденция?

Резиденция площадью более 10 тыс. га построена в 2001 году. На территории расположен трехэтажный отель на 80 койко-мест, в котором оборудованы апартаменты, номера класса люкс, полулюкс, а также шесть коттеджей, где можно разместить 40 человек. В отеле есть бар, столовая, кухонный блок, конференц-зал и зал приемов.

В частности, здесь отдыхали Леонид Кучма, Виктор Янукович и Петр Порошенко.

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