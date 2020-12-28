Контагозность, то есть заразность коронавируса меняется – и это один из факторов, положительно влияющих на уровень заболеваемости Covid-19 в Украине, который за последние дни значительно снизился.

Об этом заявил академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, именно поведение самого вируса является определяющим – он становится то более, то менее контагиозным.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

В то же время ученый считает, что в Украине циркулирует штамм коронавируса не такой заразный, как в других странах.

– Второй фактор, также крайне важный – украинцы постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания Covid-19, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование, – отметил Комиссаренко.

Коронавирус в Украине 28 грудня

По состоянию на 28 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 4 385 человек.

В целом с начала пандемии Covid-19 заразились 1 030 374 украинца.

За последние сутки выздоровел 7 191 человек, а умерли от последствий коронавируса 75 больных.