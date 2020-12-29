По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая коронавируса.
За сутки — 6 988 новых больных, среди них — 324 ребенка и 337 медработников.
За последний день в стране 232 человека умерли от болезни, в общем вирус унес жизнь 18 081 украинца. Выздоровели за сутки 16 106 граждан, за все время — 681 835 человек.
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Сделали тестов на коронавирус в Украине за сутки — 43 585, за все время — 5 511 179.
Самая сложная эпидситуация в Одесской и Харьковской областях.
Ситуация с коронавирусом в областях страны:
- Винницкая — 22 078 (+70);
- Волынская — 32 626 (+89);
- Днепропетровская — 57 632 (+436);
- Донецкая — 35 562 (+374);
- Житомирская — 38 554 (+9);
- Закарпатская — 27 974 (+95);
- Запорожская — 52 689 (+514);
- Ивано-Франковская — 42 949 (55);
- Киевская — 57 912 (+298);
- Кировоградская — 8 248 (+14);
- Луганская — 10 054 (41);
- Львовская — 60 560 (+555);
- Николаевская — 30 300 (+422);
- Одесская — 69 863 (+729);
- Полтавская — 35 487 (+644);
- Ровенская — 40 459 (+127);
- Сумская — 40 170 (41);
- Тернопольская — 33 622 (+82);
- Харьковская — 68 395 (+404);
- Херсонская — 17 327 (+134);
- Хмельницкая — 38 471 (+63);
- Черкасская — 38 302 (+446);
- Черновицкая — 39 662 (+147)
- Черниговская — 29 458 (+246).
Статистика коронавируса в Украине
В Украине наблюдается улучшение эпидситуации, 28 декабря в стране обнаружили 4 385 новых случаев болезни.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 1 030 374 украинца.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.