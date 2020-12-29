По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая коронавируса.

За сутки — 6 988 новых больных, среди них — 324 ребенка и 337 медработников.

За последний день в стране 232 человека умерли от болезни, в общем вирус унес жизнь 18 081 украинца. Выздоровели за сутки 16 106 граждан, за все время — 681 835 человек.

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Сделали тестов на коронавирус в Украине за сутки — 43 585, за все время — 5 511 179.

Самая сложная эпидситуация в Одесской и Харьковской областях.

Ситуация с коронавирусом в областях страны:

Винницкая — 22 078 (+70);

Волынская — 32 626 (+89);

Днепропетровская — 57 632 (+436);

Донецкая — 35 562 (+374);

Житомирская — 38 554 (+9);

Закарпатская — 27 974 (+95);

Запорожская — 52 689 (+514);

Ивано-Франковская — 42 949 (55);

Киевская — 57 912 (+298);

Кировоградская — 8 248 (+14);

Луганская — 10 054 (41);

Львовская — 60 560 (+555);

Николаевская — 30 300 (+422);

Одесская — 69 863 (+729);

Полтавская — 35 487 (+644);

Ровенская — 40 459 (+127);

Сумская — 40 170 (41);

Тернопольская — 33 622 (+82);

Харьковская — 68 395 (+404);

Херсонская — 17 327 (+134);

Хмельницкая — 38 471 (+63);

Черкасская — 38 302 (+446);

Черновицкая — 39 662 (+147)

Черниговская — 29 458 (+246).

Статистика коронавируса в Украине

В Украине наблюдается улучшение эпидситуации, 28 декабря в стране обнаружили 4 385 новых случаев болезни.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 1 030 374 украинца.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.