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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

232 смерти от Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Украине 29 декабря

По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая коронавируса.

За сутки — 6 988 новых больных, среди них — 324 ребенка и 337 медработников.

За последний день в стране 232 человека умерли от болезни, в общем вирус унес жизнь 18 081 украинца. Выздоровели за сутки 16 106 граждан, за все время — 681 835 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Сделали тестов на коронавирус в Украине за сутки — 43 585, за все время — 5 511 179.

Самая сложная эпидситуация в Одесской и Харьковской областях.

коронавірус в україні 29 грудня

Ситуация с коронавирусом в областях страны:

  • Винницкая — 22 078 (+70);
  • Волынская — 32 626 (+89);
  • Днепропетровская — 57 632 (+436);
  • Донецкая — 35 562 (+374);
  • Житомирская — 38 554 (+9);
  • Закарпатская — 27 974 (+95);
  • Запорожская — 52 689 (+514);
  • Ивано-Франковская — 42 949 (55);
  • Киевская — 57 912 (+298);
  • Кировоградская — 8 248 (+14);
  • Луганская — 10 054 (41);
  • Львовская — 60 560 (+555);
  • Николаевская — 30 300 (+422);
  • Одесская — 69 863 (+729);
  • Полтавская — 35 487 (+644);
  • Ровенская — 40 459 (+127);
  • Сумская — 40 170 (41);
  • Тернопольская — 33 622 (+82);
  • Харьковская — 68 395 (+404);
  • Херсонская — 17 327 (+134);
  • Хмельницкая — 38 471 (+63);
  • Черкасская — 38 302 (+446);
  • Черновицкая — 39 662 (+147)
  • Черниговская — 29 458 (+246).

Статистика коронавируса в Украине

В Украине наблюдается улучшение эпидситуации, 28 декабря в стране обнаружили 4 385 новых случаев болезни.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 1 030 374 украинца.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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