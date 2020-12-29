Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука присвоено 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ. А 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновола.

Также присвоено имя 36-м дорожно-восстановительному полку Государственной специальной службы транспорта — Конотопский и 26-й отдельной бригаде Государственной специальной службы транспорта — Днепровская.

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Документ подписано, чтобы восстановить исторические традиции национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке.

29 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря 2020 по совершенствованию государственной политики инновационного развития Украины, а такоже подписал проект закона о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве с Великобританией.