Курс валют НБУ на 29 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 29 декабря, НБУ установил курс 28,36 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 23 декабря, зафиксировалось на 34,64 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 29.12:

$ 1 — 28,36 грн;

€ 1 — 34,64 грн;

1 польский злотый — 7,71 грн;

10 российских рублей — 3,84 грн.

Новый год и Рождество — график работы банков

На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирован.

Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.

В частности, 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.