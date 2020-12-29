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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар и евро снова подорожали: курс валют на 29 декабря

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 29 декабря, НБУ установил курс 28,36 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 23 декабря, зафиксировалось на 34,64 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 29.12:

  • $ 1 — 28,36 грн;
  • € 1 — 34,64 грн;
  • 1 польский злотый — 7,71 грн;
  • 10 российских рублей — 3,84 грн.

Курс валют НБУ на 29 декабря 2020 в Украине

Новый год и Рождество — график работы банков

На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирован.

Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.

В частности, 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.

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