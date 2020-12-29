Решение об увольнении судьи Конституционного суда с должности по основаниям, определенным ч. 2 ст. 149-1 Основного Закона, принимает исключительно КСУ на специальном пленарном заседании.

Так в суде отреагировали на указ президента Владимира Зеленского временно отстранить от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Также в ведомстве добавили, что ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.

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Кроме того, из-за подписанного указа Конституционный суд соберется на специальное пленарное заседание.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца.

Накануне Офис генпрокурора обратился к президенту с просьбой отстранить Тупицкого от должности. Его подозревают в подкупе свидетеля, а также в том, что он вводил в заблуждение суд, используя заведомо ложные показания свидетеля.