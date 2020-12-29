Коронавирус в Украине и мире не отступает. Сейчас во многих странах проходит массовая вакцинация населения. 29 декабря американская фармацевтическая компания Novavax сообщила о проведении третьего этапа испытаний вакцины.

Новый штамм коронавируса

После того как новый штамм коронавируса зарегистрировали в Великобритании, другие страны также начали массово фиксировать мутацию. 29 декабря стало известно о шести заражениях новым видом Covid-19 в Индии.

Немецкие СМИ предполагают, что мутация могла быть в стране еще в ноябре.

Между тем в Соединенных Штатах Америки утвердили финансовую помощь для граждан. Жители страны получат по $2 тыс. от государства.

Власти Испании планирую создать специальный реестр с именами людей, которые отказались от прививки. Списки будут в открытом доступе, а также их передадут странам Европейского Союза.

Коронавирус в Украине

29 декабря в Украине зафиксировали:

6 988 новых случаев коронавируса, всего — 1 037 362;

232 смертей, в общем зафиксирован 18 081 летальный случай;

16 106 человек выздоровели, за период пандемии вылечиться удалось 681 835 пациентам.

Где самая сложная ситуация с Covid-19 в Украине и статистику по городам смотрите на Фактах ICTV.