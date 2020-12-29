По итогам 2020 года ожидается падение ВВП Украины на 4,8%.

Об этом во время пресс-конференции 29 декабря заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— Мы и в дальнейшем сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% за год, — уточнил Игорь Петрашко.

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По словам спикера, этот прогноз сохраняется как базовый.

Прогноз ВВП в Украины на 2021 год

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ВВП Украины продолжит падать и в 2021 году.

В первом квартале следующего года ожидается падение на 3%.

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