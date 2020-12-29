PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Минэкономразвития сохраняет прогноз по падению ВВП Украины на 4,8% за год

По итогам 2020 года ожидается падение ВВП Украины на 4,8%.

Об этом во время пресс-конференции 29 декабря заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— Мы и в дальнейшем сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% за год, — уточнил Игорь Петрашко.

Читайте: Спад ВВП экономики Украины был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес Большого строительства — Михаил Кухар

По словам спикера, этот прогноз сохраняется как базовый.

Прогноз ВВП в Украины на 2021 год

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ВВП Украины продолжит падать и в 2021 году.

В первом квартале следующего года ожидается падение на 3%.

Подробнее о прогнозе ВВП Украины на 2021 год читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка