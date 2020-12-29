Минобороны принимает меры для недопущения срыва обеспечения ВСУ питанием

Министерство обороны Украины (МОУ) принимает предохранительные механизмы, чтобы избежать ситуации с умышленным срывом процесса питания военнослужащих в 2021 году. Соответствующие попытки зафиксированы со стороны недобросовестных участников тендера на пищевое довольствие военнослужащих.

Сейчас оборонное ведомство временно продолжает договоры с текущими поставщиками питания. Между тем Министерство обратилось в правоохранительные органы с просьбой выяснить, кто пытается сорвать поставки продовольствия для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

— Мы все делаем для того, чтобы такого срыва не произошло. Сейчас мы в рамках законодательства продолжаем договоры с имеющимися субъектами хозяйствования, которые поставляли питание по каталогу (согласно стандартам НАТО). Чтобы продолжить обеспечение, пока не будут подписаны новые договоры с победителями, которые уже фактически выигрывают процедуры и получат возможность приступить к выполнению обязательств, — сказал заместитель председателя МОУ.

Он подчеркнул, что из-за несовершенства законодательства о публичных закупках в тендерах на поставку питания военнослужащим ВСУ принимают участие субъекты, чья главная цель — сделать невозможной или отсрочить эту процедуру. Это ставит под угрозу обеспечение армии продовольствием, а значит — и обороноспособность государства в целом.

По словам Игоря Халимона, Минобороны уже обратилось с соответствующими заявлениями в компетентные органы.

— Мы попросили помощи у Службы безопасности Украины, у полиции. Потому что у нас есть недобросовестные действия определенных участников, которые, я думаю, специально подают определенные несоответствующие документы. В том числе фиктивные, чтобы фактически сделать невозможным или отсрочить подписание договоров. Правоохранители нам помогают. Далее это уже вопрос их компетенции, как будет происходить привлечение к ответственности этих субъектов хозяйствования, — рассказал Игорь Халимон.

В Минобороны рассказали, что риск срыва договоров на поставку питания для ВСУ стал очевидным, когда очередной ФЛП подал минимальный пакет документов, и там не было ни опыта выполнения аналогичного договора, ни подтверждения финансовой состоятельности, ни даже банковской гарантии для обеспечения ценового предложения.

— Но подача жалоб блокирует работу других. Это как в случае, когда во время боевых действий корабль затапливают в проливе, чтобы другие не могли пройти, — пояснили в МОУ.

При этом, как рассказал Игорь Халимон, Минобороны может дисквалифицировать того или иного участника уже только после торгов.

— После того, как будут проведены определенные процедуры. Не в момент, когда с ними ведется переговорная процедура. Именно через эти нюансы субъектами хозяйствования создаются определенные физические лица — предприниматели, которые заходят на торги исключительно для того, чтобы отсрочить или фактически сделать невозможной процедуру, — сказал заместитель главы МОУ.

Заместитель министра обороны напомнил, что в прошлом году одним из ФЛП также были фактически заблокированы процедуры по питанию.

— Тогда вмешалась Верховная Рада, помогла принятием закона о продлении договоров, чтобы не было срыва (обеспечения. — Ред.) питания. Потому одна из компаний, которая решила максимально охватить весь рынок услуг в ВСУ по питанию, буквально за неделю до того, как приступить к своим обязанностям, отказалась от предоставления услуг из-за коронавируса, — рассказал Халимон.

По его словам, в этом году создана такая же ситуация.

— Я уверен, что это целенаправленные действия для дискредитации и ведомства в целом, и действий, которые мы совершаем для перехода военнослужащих на систему питания по стандартам НАТО, — считает Игорь Халимон.

В Минобороны подчеркивают, что пока что речь идет о рисках обороноспособности государства в целом, поэтому необходимо вмешательство всех государственных органов.

— Вот как раз правоохранительные органы и должны выяснить, в чьих интересах они действуют, — отмечают в МОУ.

В ведомстве рассказали, что общая численность украинских военнослужащих по закону — 250 тыс., но сейчас их на 26 тыс. больше. Насущная необходимость в контексте обеспечения военных ВСУ питанием — перейти на стандарты НАТО (то есть, возможность выбирать себе пищу по каталогу).