Предприниматели и наемные работники, чья деятельность пострадает в результате усиления карантина в январе, могут получить помощь от государства — 8 тыс. грн.

Вид деятельности должен входить в перечень, определенный правительством.

Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта Дія Мстислав Баник.

Что касается ФЛП, то это те, кто на 31 октября 2020 года имел основной КВЭД, что входит в перечень, который определил Кабмин. Кроме того, срок деятельности ФЛП должен быть не менее 3 месяцев и платить ЕСВ в течение также 3 месяцев, а также ФЛП не должен быть совместителем.

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Всего, по состоянию на 29 декабря, заявки на получение компенсации за карантин подали 429 704 ФЛП и наемных работников.

Подавать заявления на получение карантинной помощи возможно через портал Дія или мобильное приложение до 31 декабря.

Баник сообщил, что через приложение подали 353 578 заявлений, через портал Дія — 76 126 заявлений.

Протесты ФЛП

15 декабря несколько сотен физических лиц-предпринимателей вышли на центральные улицы столицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями власти в вопросах карантина и введения кассовых аппаратов.

Хотя подобные акции проходят еще с ноября, на этот раз представители ФЛП решили стоять до последнего.

Факты ICTV рассказывают, почему ФЛП против введения кассовых аппаратов и может ли сейчас что-то сделать власть.