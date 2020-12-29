Самая дисциплинированная фракция парламента – Слуга народа

Более 50 народных депутатов не пропустили ни одного из 25 пленарных заседаний во время четвертой сессии ВР 9 созыва.

Как свидетельствует статистика на официальном сайте Верховной Рады Украины, самое большое количество дисциплинированных парламентариев – во фракции Слуга народа.

Если говорить о главах комитетов (Слуга народа возглавляет 19 из 23 комитетов), то присутствовали на всех заседаниях семеро — Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Михаил Радуцкий, Юрий Аристов, Николай Сольский, Олег Бондаренко и Сергей Бабак.

Также активными были рядовые депутаты от монобольшинства: Галина Янченко, Марьяна Безуглая, Олег Арсенюк, Сергей Бабак, Виталий Безгин, Валерий Божик, Михаил Лаба, Иван Юнаков, Святослав Юраш. Все они посетили 100% заседаний с начала сессии в сентябре.

Во фракциях Европейская солидарность, Голос, Батькивщина и ОПЗЖ тоже есть по несколько депутатов, которые присутствовали на всех 25 заседаниях.

За время проведения сессии часть депутатов болела или находились на самоизоляции. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, по состоянию на 14 декабря переболели Сovid-19 128 депутатов. Несмотря на это, парламентарии продемонстрировали высокий уровень посещаемости.

Осенью регламентный комитет Рады принял решение о том, что депутаты-прогульщики останутся без зарплаты. Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков предлагал принять изменения в Конституцию и лишать парламентариев, которые игнорируют пленарные заседания, депутатских мандатов.

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