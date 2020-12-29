Первый в Украине онлайн-супермаркет Cooker

В декабре этого года в Киеве начал работу онлайн-супермаркет Cooker. Это первая в Украине сеть формата dark store, которая предлагает продукты напрямую от производителей и доставку за рекордный промежуток времени — 30 минут от момента заказа на сайте.

Cooker принадлежит SMK Group — крупнейшему отечественному производителю мясной продукции. Поэтому в онлайн-супермаркете большой мясной ассортимент высокого качества и свежести — поставки осуществляются напрямую с производства.

Сегодня на сайте магазина cooker.net.ua доступны к заказу более 1000 позиций в 20 товарных категориях. Среди них: свежее мясо, полуфабрикаты, мясные деликатесы, колбасы, сосиски/сардели. По другим категориям магазин также получает продукцию напрямую от поставщиков.

Супермаркет работает в формате dark store (магазин без торгового зала и покупателей) — это сеть станций, на которых хранится продукция и комплектуются заказы. В странах Западной Европы dark store успешно развиваются уже более 10 лет.

Сейчас Cooker имеет 12 таких станций в различных точках столицы, обеспечивает возможность сверхбыстрой доставки — максимум 30 минут с момента заказа. В дальнейшем планируется увеличить количество станций до 25 и сократить время ожидания до 15 минут.

Курьеры собственной службы доставки Cooker используют электробайки украинского производства, что позволяет быстро передвигаться по городу даже в сложных дорожных и погодных условиях.

— В проекте онлайн-супермаркета Cooker мы сделали акцент на нескольких важных вопросах: свежая продукция напрямую с производства, быстрая доставка, использование экологичного электротранспорта, экономия времени и уменьшение рисков инфицирования для потребителей, что особенно актуально в сегодняшних условиях. Для жителей современного мегаполиса все эти факторы важны и востребованы, — рассказал Денис Парамонов, основатель Cooker и владелец SMK Group.

Заказать продукты в онлайн-супермаркете Cooker могут жители Киева и некоторых пригородных районов столицы. Доставка заказа стоимостью от 250 грн — бесплатно, ниже этой суммы — 40 грн. Для обеспечения скорости и экологичности было выкуплено курьерское направление компании Delfast, которое стало фирменной службой доставки Cooker.

Справка о компании:

SMK Group объединяет Салтовский, Киевский, Бердянский и Богодуховский мясокомбинаты, агрофирму Свитанок (со своей свинофермой) и более 600 фирменных магазинов во всех регионах Украины. В производстве используют современные технологии и оборудование ведущих мировых брендов (Schröter, Intermik, Siemens, Handtmann, Cryovac и др.). Все производственные и управленческие практики подтверждены соответствием международным стандартам ISO9001 и ISO22000 (HACCP).