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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Повышение тарифов не повлияет на получателей субсидий

В Министерстве социальной политики уверяют, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, поскольку размер помощи будет увеличен.

При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии, — отметили в ведомстве.

Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением помощи. Это можно сделать онлайн или отправив соответствующие декларацию в орган соцзащиты населения.

Увеличение цен

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей на оптовом рынке электрической энергии и отменил тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Решение приняли 28 декабря во время заседания.

Источник: Минсоцполитики

Источник: Штаб ООС

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