Погода на 29 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 29 декабря в Украине будет облачной и дождевой. Гидромедцентр прогнозирует сильные порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с. Объявлен І уровень опасности.

На Востоке будет прохладнее всего, но обойдется без осадков: днем до +3°, ночью местами до -4 °.

На Западе потеплеет во всех областях, в некоторых регионах пройдут незначительные осадки, дневная температура до +13°, ночью до +5°.

На Юге облачно и тепло, дождей не ожидается днем ​​до +13°, ночью местами до +5°.

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На Севере синоптики прогнозируют облачность, в большинстве областях — осадки: днем ​​термометры покажут до +7°, ночью — до -3°.

В Центре также тепло, преимущественно без осадков, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -1°, днем ​​до +9°.

В Киеве синоптики облачную и дождливую погоду: днем ​​температура воздуха прогреется до +7°, вечером столбик термометра опустится до 0°.

Погода в Карпатах на Новый год 2021

Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.

К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.

Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.