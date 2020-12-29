В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас показатель заболеваемости составляет 360,1.

По состоянию на конец декабря зафиксировано 10 685 больных. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,9%.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболело — 4 156 (снижение на 4,5%), взрослых — 6 529 (почти на уровне прошлой недели).

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В структуре заболеваемости дети составляют 38,9%, а на предыдущей неделе — 37,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,4% — зарегистрировано 2 072 случая.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 35 человек, из них 27 — дети.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 29 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 953 человек. Всего в столице зафиксировано 109 008 случаев Covid-19.

За минувшие сутки умер от болезни 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1 874 летальных случая от коронавируса. В то же время выздоровели 5 56 украинцев, всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 287, в Днепровском — 141, Святошинском — 107.