В Украине могут ограничить доступ к Единому реестру е-деклараций

В Украине частично ограничат доступ к Единому реестру электронных деклараций.

В НАПК отметили, что это может произойти из-за модернизации реестра.

— В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограниченный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций), — говорится в сообщении НАПК.

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Также в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, а после завершения всех работ весь функционал и представленные документы будут восстановлены.

Кроме того, в обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

Ответственность за ложь в декларации

7 декабря глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации.

Источник: НАПК