Зеленский уволил заместителя главы СНБО Кривоноса

Владимир Зеленский 29 декабря уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О подписании соответствующего указа № 604/2020 сообщили в Офисе президента.

Сейчас Сергей Кривонос будет находиться в распоряжении Минобороны Украины.

В должности заместителя секретаря СНБО Сергей Кривонос находился с марта 2019 года.

До этого работал первым заместителем Командующего Сил специальных операций ВС Украины.

Сергей Кривонос возглавлял комиссию по вопросам оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, а также работал над вопросом сотрудничества Украина-НАТО.

Его предшественником на посту заместителя секретаря СНБО был Олег Гладковский — один из главных фигурантов по делу о хищении миллионов гривен в оборонном комплексе.