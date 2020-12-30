Курс доллара по состоянию на 30 декабря подешевел. Минимально снизился в цене и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,26 грн, что на 10 копеек меньше, чем 29 декабря.

Евро подешевел всего на 1 копейку — с 34,64 грн/1€ до 34,63 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 30.12:

$1 — 28,26 грн;

€1 — 34,63 грн;

1 польский злотый — 7,65 грн;

10 российских рублей — 3,84 грн.

Курс доллара в 2021 году

Инвестиционный аналитик Вадим Бардась отмечает, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.