Иран завершил расследование катастрофы украинского самолета, который был сбит над Тегераном в январе 2020 года и определили сумму компенсации для семей каждой жертвы катастрофы.

Министр дорог и городского Ирана развития Мохаммад Эслами заявил, что расследование авиакатастрофы провели профессионально и без предубеждений.

— Окончательный отчет был опубликован на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам и вскоре будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации, — сказал министр.

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Кабинет министров Ирана 30 декабря утвердил сумму в $150 тыс. компенсации, которую получат родные пострадавших в катастрофе Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

23 декабря Украина не получила финальный отчет от Ирана по авиакатастрофе самолета МАУ.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020. Украинский самолет вылетел из Тегерана, столицы Ирана, а через несколько минут упал. Через несколько дней власти Ирана признала, что самолет сбили военные, приняв его за вражеский объект.

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Источник: IRNA