30 декабря 2020 года в мире продолжает распространяться коронавирус, во многих странах фиксируют и новый, британский, штамм Covid-19. В разных государствах пандемию пытаются преодолеть с помощью карантинных мер и вакцинации.

По состоянию на среду на планете подтвердили более 80,4 млн случаев коронавируса, суточный прирост — более 488 тыс. новых больных. За время пандемии вирус унес жизни более 1,7 млн жителей планеты.

В Украине за все время зафиксировали 1 045 348 подтвержденных случаев Covid-19, за сутки — 7 986. В целом вирус унес жизни 18 324 человек.

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Новый штамм коронавируса

В мире продолжает распространяться мутация коронавируса, о которой впервые официально заявили 14 декабря в Великобритании. Штамм обнаружили в США. До этого он успел распространиться в ряде европейских стран, а также в Азии и Австралии. В Украине мутацию пока не выявили.

Карантин и вакцинация

В странах мира продолжают придерживаться карантинных мер, а также вакцинировать людей от вируса.

30 декабря в Великобритании одобрили вакцину AstraZeneca, британский регуляторный орган согласовал препарат для экстренного использования. Вакцинация должна начаться в стране в первых числах января.

А Украина заключила договор на поставку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac Biotech. Страна должна получить более 1,9 млн доз в кратчайшие сроки.

Коронавирус в Украине

За время пандемии в Украине от коронавируса выздоровели 698 190 украинцев.

За сутки болезнь преодолели 16 355 граждан.

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