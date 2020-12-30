30 декабря 2020 года в мире продолжает распространяться коронавирус, во многих странах фиксируют и новый, британский, штамм Covid-19. В разных государствах пандемию пытаются преодолеть с помощью карантинных мер и вакцинации.
По состоянию на среду на планете подтвердили более 80,4 млн случаев коронавируса, суточный прирост — более 488 тыс. новых больных. За время пандемии вирус унес жизни более 1,7 млн жителей планеты.
В Украине за все время зафиксировали 1 045 348 подтвержденных случаев Covid-19, за сутки — 7 986. В целом вирус унес жизни 18 324 человек.
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Новый штамм коронавируса
В мире продолжает распространяться мутация коронавируса, о которой впервые официально заявили 14 декабря в Великобритании. Штамм обнаружили в США. До этого он успел распространиться в ряде европейских стран, а также в Азии и Австралии. В Украине мутацию пока не выявили.
Карантин и вакцинация
В странах мира продолжают придерживаться карантинных мер, а также вакцинировать людей от вируса.
30 декабря в Великобритании одобрили вакцину AstraZeneca, британский регуляторный орган согласовал препарат для экстренного использования. Вакцинация должна начаться в стране в первых числах января.
А Украина заключила договор на поставку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac Biotech. Страна должна получить более 1,9 млн доз в кратчайшие сроки.
Коронавирус в Украине
За время пандемии в Украине от коронавируса выздоровели 698 190 украинцев.
За сутки болезнь преодолели 16 355 граждан.
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