7 986 положительных тестов за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.

Среди новых заболевших — 272 ребенка и 453 медика.

По данным Минздрава, за последний день от последствий Covid-19 умерли 243 украинца, а в целом вирус унес жизни уже 18 324 больных.

В то же время выздоровели 698 190 человек, из которых 16 355 — за последние сутки.

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Кроме того, за сутки в больницы госпитализированы 2 925 пациентов.

Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.

Коронавирус в регионах:

г. Киев – 110 139 (+1 131)

Винницкая – 22 242 (+164)

Волынская – 32 735 (+109)

Днепропетровская – 58 094 (+462)

Донецкая – 35 905 (+343)

Житомирская — 38 720 (+166)

Закарпатская — 28 065 (+91)

Запорожская – 53 428 (+739)

Ивано-Франковсквя – 43 072 (+123)

Киевская – 58 535 (+623)

Кировоградская – 8 345 (+97)

Луганская – 10 218 (+164)

Львовская – 60 923 (+363)

Николаевская – 30 500 (+200)

Одесская — 70 592 (+729)

Полтавская – 35 788 (+301)

Ровенская – 40 672 (+213)

Сумская – 40 305 (+135)

Тернопольская – 33 789 (+167)

Харьковская – 68 807 (+412)

Херсонская – 17 497 (+170)

Хмельницкая – 38 833 (+362)

Черкасская — 38 696 (+394)

Черновицкая — 39 815 (+153)

Черниговская — 29 633 (+175).

Коронавирус в Украине 29 декабря

Для сравнения – вчера, 29 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6 988 человек, а в целом Covid-19 заразились 1 037 362 пациента.

Умерли за вчерашний день 232 украинца, а в целом — 18 081.

Выздоровели с начала эпидемии 16 106 граждан, а за все время — 681 835 человек.