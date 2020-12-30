7 986 положительных тестов за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.
Среди новых заболевших — 272 ребенка и 453 медика.
По данным Минздрава, за последний день от последствий Covid-19 умерли 243 украинца, а в целом вирус унес жизни уже 18 324 больных.
В то же время выздоровели 698 190 человек, из которых 16 355 — за последние сутки.
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Кроме того, за сутки в больницы госпитализированы 2 925 пациентов.
Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев – 110 139 (+1 131)
- Винницкая – 22 242 (+164)
- Волынская – 32 735 (+109)
- Днепропетровская – 58 094 (+462)
- Донецкая – 35 905 (+343)
- Житомирская — 38 720 (+166)
- Закарпатская — 28 065 (+91)
- Запорожская – 53 428 (+739)
- Ивано-Франковсквя – 43 072 (+123)
- Киевская – 58 535 (+623)
- Кировоградская – 8 345 (+97)
- Луганская – 10 218 (+164)
- Львовская – 60 923 (+363)
- Николаевская – 30 500 (+200)
- Одесская — 70 592 (+729)
- Полтавская – 35 788 (+301)
- Ровенская – 40 672 (+213)
- Сумская – 40 305 (+135)
- Тернопольская – 33 789 (+167)
- Харьковская – 68 807 (+412)
- Херсонская – 17 497 (+170)
- Хмельницкая – 38 833 (+362)
- Черкасская — 38 696 (+394)
- Черновицкая — 39 815 (+153)
- Черниговская — 29 633 (+175).
Коронавирус в Украине 29 декабря
Для сравнения – вчера, 29 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6 988 человек, а в целом Covid-19 заразились 1 037 362 пациента.
Умерли за вчерашний день 232 украинца, а в целом — 18 081.
Выздоровели с начала эпидемии 16 106 граждан, а за все время — 681 835 человек.