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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Почти 8 тыс. новых случаев: статистика коронавируса в Украине 30 декабря

7 986 положительных тестов за сутки – такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.

Среди новых заболевших — 272 ребенка и 453 медика.

По данным Минздрава, за последний день от последствий Covid-19 умерли 243 украинца, а в целом вирус унес жизни уже 18 324 больных.

В то же время выздоровели 698 190 человек, из которых 16 355 — за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Кроме того, за сутки в больницы госпитализированы 2 925 пациентов.

Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев – 110 139 (+1 131)
  • Винницкая – 22 242 (+164)
  • Волынская – 32 735 (+109)
  • Днепропетровская – 58 094 (+462)
  • Донецкая – 35 905 (+343)
  • Житомирская — 38 720 (+166)
  • Закарпатская — 28 065 (+91)
  • Запорожская – 53 428 (+739)
  • Ивано-Франковсквя – 43 072 (+123)
  • Киевская – 58 535 (+623)
  • Кировоградская – 8 345 (+97)
  • Луганская – 10 218 (+164)
  • Львовская – 60 923 (+363)
  • Николаевская – 30 500 (+200)
  • Одесская — 70 592 (+729)
  • Полтавская – 35 788 (+301)
  • Ровенская – 40 672 (+213)
  • Сумская – 40 305 (+135)
  • Тернопольская – 33 789 (+167)
  • Харьковская – 68 807 (+412)
  • Херсонская – 17 497 (+170)
  • Хмельницкая – 38 833 (+362)
  • Черкасская — 38 696 (+394)
  • Черновицкая — 39 815 (+153)
  • Черниговская — 29 633 (+175).

Коронавирус в Украине 29 декабря

Для сравнения – вчера, 29 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6 988 человек, а в целом Covid-19 заразились 1 037 362 пациента.

Умерли за вчерашний день 232 украинца, а в целом — 18 081.

Выздоровели с начала эпидемии 16 106 граждан, а за все время — 681 835 человек.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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