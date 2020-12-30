На 2021 год украинцы, как и весь мир, возлагают большие надежды. Все надеются, что пандемию коронавируса благодаря вакцинации все же получится взять под контроль и вернуться к привычной жизни. Но удастся ли это сделать, будет понятно позже.

Пока же точно известно, что украинцы в 2021 году получат повышение минимальной заработной платы, индексацию пенсий, повышение тарифов и 14 дополнительных дней для отдыха.

Что изменится в Украине в 2021 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы, выплаты и прожиточный минимум

Зарплаты

В 2021 году дважды планируют повысить минимальную заработную плату. Проект госбюджета предусматривает, что до 6 тыс. грн зарплату повысят 1 января, а до 6,5 тыс. грн — с 1 декабря.

Пенсии

Пенсии в 2021 году будут повышать поэтапно. С 1 января выплаты вырастут с 2 100 грн до 2 400 грн для тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет — для женщин.

С 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля — автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и стажа.

С 1 июля по 400 грн получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Если у них есть 20/25 лет стажа, то они будут получать не менее 2,5 тыс. грн. В то же время пенсионеры старше 80 лет будут получать доплату 600 грн, а размер их минимальной пенсии составит 2,6 тыс. грн.

В декабре на 80 грн вырастет минимальная пенсия — до 1 934 грн.

Прожиточный минимум

Поскольку произойдет повышение минимальной зарплаты и пенсии, то вырастет и прожиточный минимум.

С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря — 2 393 грн. Также запланирован рост минимума для основных социальных и демографических групп. Для детей в возрасте до шести лет сумма с 1 июля составит 2 013 грн, с 1 декабря — 2 100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет размер такого минимума выше: 2 510 грн — с 1 июля и 2 618 грн — с 1 декабря.

Для трудоспособных лиц — 2 379 грн с 1 июля, 2 481 грн — с 1 декабря. Для нетрудоспособных — 1 854 грн с 1 июля и 1 934 грн с 1 декабря.

Тарифы

С 1 января 2021 года в Украине вырастет стоимость доставки газа. Также с нового года вырастут тарифы на отопление, которые повысили всем 23 компаниям. После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил 1 121,71 грн /Гкал.

Читайте: С 2021 года повысятся тарифы на отопление: сколько будут платить украинцы

Цены на электроэнергию

Кабинет министров отменил льготный тариф на электроэнергию. Он предусматривал, что первые использованные 100 кВт/ч раньше стоили 90 коп. за 1 кВт/ч.

С 1 января по 31 марта 2021 года будет действовать единый тариф, независимо от потребления, который составит 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Налоги и отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП

Единый социальный взнос для физлиц-предпринимателей с 1 января вырастет с 1 100 грн до 1 320 грн в месяц.

Но с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты за себя единого взноса физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они:

получают пенсию по возрасту или за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли пожилого возраста и получают, согласно закону, пенсию или социальную помощь.

Также с 1 января для ФЛП первой, второй и третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, отменили книгу учета доходов. Они могут вести учет в произвольной форме, отражая доходы ежемесячно.

Вместе с тем, в 2021 году увеличится максимальный налог за каждый лишний квадрат недвижимости, которой считается площадь дома от 120 кв. м. и квартиры — от 60 кв. м. Он вырастет с 62,5 до 70,8 грн.

Отсрочка РРО

Введение кассовых аппаратов для ФЛП отложили до 1 января 2022 года.

Но с 1 января кассовые аппараты будут обязательными для тех, кто предоставляет платные услуги в сфере здравоохранения, продает ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней, ФЛП второй-четвертой групп, чей доход превышает 220 минимальных зарплат.

Также с 1 января Государственная казначейская служба Украины вводит новые счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса. Если после 1 января плательщик внесет оплату по старым реквизитам, то средства не засчитают. Их вернут с примечанием: невыясненные поступления.

Меняется в 2021 году единый налог для физлиц-предпринимателей. Для ФЛП первой группы он составит 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных), для второй группы — с 1,2 тыс. грн (20% минимальной зарплаты).

Медицина

По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2021 году зарплаты медиков вырастут на 30%. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что зарплаты для всех медиков увеличат на 2-2,5 тыс. грн.

Между тем медики коммунальных больниц Киева будут получать надбавки к зарплате из городского бюджета в размере от 5 тыс. грн (врачи) до 2 тыс. грн (младший медперсонал).

Транспланталогия

В 2021 году количество трансплантаций планируют увеличить минимум в два раза. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается, что в Украине должны сделать не менее 250 таких операций. Это касается трансплантации сердца, печени и почек.

Также Минздрав планирует с 1 апреля 2021 года запустить систему э-рецептов. Сначала их хотят ввести для инсулина, препаратов для иммуносупрессии и наркотических препаратов. Следующими будут антибиотики, которые можно будет приобрести только по э-рецепту.

Образование

Школа

С 1 января в украинских школах начнут действовать новые санитарные требования. Они предусматривают, что в учебных заведениях обязательно должны быть внутренние туалеты и доступ к проводному или беспроводному интернету.

Также теперь мебель в классы будут подбирать в соответствии с ростом учеников, а школьников, проживающих на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечат транспортом.

Появится даже список продуктов, которые запретят продавать в школьных буфетах, и продукты, которые должны быть в ежедневном школьном рационе.

ВУЗы

Выпускников школ в 2021 году не будут обязывать проходить ВНО по украинской литературе. Обязательным для всех будет только тестирование по украинскому языку.

Сертификационная работа по украинскому языку будет содержать задания только по одному предмету: 39 тестов с выбором ответа и одно задание открытой формы.

Основная сессия ВНО в 2021 году пройдет с 21 мая до 16 июля. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля 2021 года.

Транспорт и связь

В Киеве стоимость проезда в маршрутках в январе-марте 2021 года может вырасти минимум до 12 грн. Также подорожание проезда возможно в других крупных областных центрах Украины.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи Укртелеком в 2021 году повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

В частности, пакет Домашний Базовый от Укртелекома с 500 мин на междугородную связь, 300 мин на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 вместо 117 грн/месяц.

Важные законы

В 2021 году с 1 января легально заработает игорный бизнес. Однако закон разрешает проведение азартных игр в казино, через интернет, в залах игровых автоматов.

Также в документе прописаны четкие требования к местам, где должны быть игорные зоны. В частности, для казино — это территория пятизвездочных отелей, для игровых автоматов — гостиницы от трех звезд, для букмекерских пунктов — гостиницы от трех звезд и на ипподроме.

Закон устанавливает возраст игроков — старше 21 года. Следить за деятельностью этих учреждений будет специально созданный государственный орган — Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

С 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли. Но до 1 января 2024 года можно будет купить не более 100 га одному человеку. С 2024 года ограничение будет составлять до 10 тыс. га в одни руки.

Кроме того, до 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица.

Курс доллара

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1. В Международном валютном фонде ожидают стоимость в пределах 28,12 грн.

Экономисты сходятся во мнении, что курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1. Однако это может не помешать гривне укрепиться к лету 2021 года до уровня 27 грн/$1.

Памятные даты

В 2021 году на государственном уровне будут отмечать 30 лет со дня принятия Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины (24 августа) и проведения Всеукраинского референдума о независимости Украины (1 декабря).

Среди других памятных дат:

28 июня — 25 лет со дня принятия Конституции Украины;

27 ноября — 100-я годовщина с начала массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине;

29 сентября — 80-я годовщина с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру;

27 ноября — 75-я годовщина с начала массового искусственного голода 1946-1947 годов в Украине.

Лунные и солнечные затмения

В 2021 году жители Земли будут наблюдать четыре затмения с мая по ноябрь: два лунные и два солнечные.

Во время солнечного затмения Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателей на Земле. Это затмение возможно только во время новолуния.

Во время лунного затмения Земля перекрывает Луне солнечный свет. Это означает, что тень от Земли падает на Луну.

Выходные в 2021 году

В 2021 году у украинцев будет 14 дополнительных выходных дней. В частности, будем отдыхать 7 января на Рождество Христово (выпадает на четверг), 28 июня на День Конституции Украины (понедельник), 24 августа в День Независимости Украины (вторник).

Подробнее о выходных в 2021 году можно прочитать в нашем материале.