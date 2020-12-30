США одобрили назначение нового посла Украины

Украина получила агреман на назначение послом Украины в США экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

Об этом в одном из интервью рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

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Также Евгений Енин выразил благодарность администрации Дональда Трампа и Республиканской партии за значительное увеличение финансовой помощи для обеспечения оборонных нужд Украины, фактического начав поставки летального вооружения для сдерживания российской агрессии на Востоке.

В то же время дипломат отметил, что диалог продолжится и Демократической партией США.

— Надеемся, что удастся усилить уровень имеющейся поддержки и содержательное наполнение нашего диалога по вопросам безопасности и безусловно, восстановление территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства.

Агреман — это предварительное согласие того или иного государства на назначение определенного лица на должность главы посольства другой страны.

О том, что МИД Украины выдвинул Оксану Маркарову на должность нового посла в США, глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщил в конце ноября.

При назначении Украина впервые будет в Вашингтоне посол, которую хорошо знают и в Администрации США (речь идет о Госдепе и Министерстве финансов), и в Международном валютном фонде.