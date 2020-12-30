PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе

В Киеве ночью 30 декабря вандалы облили краской памятник павшим воинам на Донбассе.

Небольшой мемориал был установлен возле станции метро Берестейская. Памятник подписано словам От благодарных жителей Шевченковского района города Киева.

Министерство ветеранов в своем сообщении на Facebook осудило преступные действия вандалов.

— Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону, — говорится в сообщении.

Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО

Читайте: Провокация конфликта Киева с Варшавой: МИД Польши о вандализме на могиле УПА

Пользователи соцсетей, выражая свое возмущение, призвали усилить охрану важных для исторической памяти мемориалов.

  • Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО
  • Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО
  • Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО
  • Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО
В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе / 2 фотографии

Полиция пока на данный инцидент не отреагировала.

Надругательство над могилами на Луганщине

В апреле в поселке Беловодск на Луганщине  дети устроили погром на кладбище.

Самому младшему из злоумышленников было всего 6 лет. Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.

Источник: Минветеран

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка