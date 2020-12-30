Вандализм в Киеве: неизвестные повредили памятник воинам АТО

В Киеве ночью 30 декабря вандалы облили краской памятник павшим воинам на Донбассе.

Небольшой мемориал был установлен возле станции метро Берестейская. Памятник подписано словам От благодарных жителей Шевченковского района города Киева.

Министерство ветеранов в своем сообщении на Facebook осудило преступные действия вандалов.

— Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону, — говорится в сообщении.

Читайте: Провокация конфликта Киева с Варшавой: МИД Польши о вандализме на могиле УПА

Пользователи соцсетей, выражая свое возмущение, призвали усилить охрану важных для исторической памяти мемориалов.







В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе / 2 фотографии

Полиция пока на данный инцидент не отреагировала.

Надругательство над могилами на Луганщине

В апреле в поселке Беловодск на Луганщине дети устроили погром на кладбище.

Самому младшему из злоумышленников было всего 6 лет. Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.