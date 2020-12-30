Украина должна получить еще 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус

В Украине доставлены и распределены в регионы более 260 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Сейчас ожидается еще одна поставка в размере 1,5 млн тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

— Мы ожидаем от ГП Медицинские закупки, которое определено оператором закупок, еще партию экспресс-тестов на коронавирус в размере 1,5 млн в ближайшее время, — отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, главная цель — ежемесячно проводить около 1 млн экспресс-тестирования в регионах.

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Кроме того, Степанов отметил, что использование экспресс-тестов на антиген коронавируса должно быть на уровне врачей семейной и экстренной медицины, вторичного и третичного уровней медицинской помощи.

Министр здравоохранения отметил, что сейчас важно наличие таких тестов в достаточном количестве в селах, в местности, где есть вероятность длительного процесса передачи биологического материала для проведения ПЦР-тестирования.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 декабря в Украине по статистике коронавируса обнаружили 7 986 новых случаев.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигла 1 045 348. Среди новых заболевших — 272 ребенка и 453 медика.

По данным Минздрава, за последний день от последствий Covid-19 умерли 243 украинца, а всего вирус унес жизни уже 18 324 больных. В то же время выздоровели 698 190 человек, из которых 16 355 — за последние сутки.