Минздрав Украины заключил соглашение на поставку более 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса компании Синовак (Sinovac Biotech).

Вещество от Covid-19 страна должна получить в кратчайшие сроки.

— Мы получим 1 млн 913 доз вакцин. Во время поставки первой партии вакцин в Украину доставят 700 тыс. доз, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: Более 5 млн в 22 странах: кто уже получил вакцину против Covid-19

По словам спикера, вещество Украина должна получить в течение 30 дней после его регистрации или в стране-производителе, или в других государствах.

Переговоры между ведомством и производителем продолжались с сентября 2020 года.

Синовак (Sinovac Biotech) — крупнейшая китайская компания, которая производит вакцины против коронавируса. Она основана в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вещества в год. Ранее занималась изготовления вакцин от гепатита, вирусов гриппа.

Вакцинация от коронавируса

Процесс вакцинации от коронавируса в Украине будет зависеть от вещества, которое доставят в Украину.

Речь идет об особенностях ее хранения.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.