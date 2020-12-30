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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

В ОП осудили публикацию на сайте КСУ “вывода” касательно указа об отстранении Тупицкого

Офис президента Украины возмущен тем, что Секретариат Конституционного суда опубликовал на официальном сайте КСУ свой “вывод” относительно указа Владимира Зеленского о временном отстранении Александра Тупицкого с должности главы суда.

Дело в том, что на уровне закона предусмотрено, какая информация может публиковаться на сайте КСУ.

— Закон Украины О Конституционном Суде Украины, Регламент Конституционного Суда Украины, Положение о официальный сайт Конституционного Суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ.

В Офисе объясняют, что ни одним нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ.

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Тем более в ведомстве отмечают, что это сообщение неизвестно кем подготовлено. Такой публикацией Секретариат присвоил себе полномочия КСУ.

— Размещение таких “выводов” и “разъяснений” на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые “заявления”, “разъяснения” и “выводы”, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными.

А должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе — уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда, — говорится в сообщении ОП.

О какой публикацию идет речь?

29 декабря 2020 на сайте Конституционного суда появился “вывод” правового департамента Секретариата КСУ относительно отстранения Тупицкого. В публикации Серкетариат назвал ничтожным указ президента Владимира Зеленского и заявил, что не будет выполнять его.

Также суд пригрозил президенту уголовной ответственностью.

За что отстранили Тупицкого?

В своем расследовании журналисты опубликовали Пленки Тупицкого, которые свидетельствуют, что нынешний глава Конституционного суда принимал теневое участие в приватизации Зуевского энергомеханического завода. После этого его вызвали в Офис генпрокурора, но он не пришел, поэтому о подозрении ему сообщили почте.

После ряда скандальных решений КСУ Зеленский заявлял о необходимости перезапуска ведомства. Поэтому на время следствия (два месяца) отстранил Александра Тупицкого с должности главы КСУ, но тем самым не прекратил его полномочия как судьи.

Такая ситуация углубляет Конституционный кризис

Президент в первую очередь является гарантом Конституции, а КСУ — орган конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции. Однако сейчас сложилась ситуация, когда два главных защитника (если опираться на закон) Конституции ведут жесткий спор и обвиняют друг друга в грубых нарушениях закона.

Конституционный кризис в стране началась 27 октября, когда КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей за представление заведомо ложных сведений в декларации.

После этого Владимир Зеленский несмотря на правовую коллизию в полномочиях институтов не мог стоять в стороне такой ситуации.

23 декабря президент подписал закон, который возвращает ответственность за декларирование ложной информации и за непредставление декларации. Однако в новом законе не предусмотрено лишение свободы в качестве наказания.

Источник: Офис президента

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