В Украине за сутки обнаружили еще 9 699 случаев коронавирусной болезни, всего в стране уже 1 055 047 инфицированных. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 2704 человека;
- летальных случаев — 209;
- выздоровели — 11 803 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 58 547 (в том числе методом ПЦР — 38 932, методом ИФА — 19 615).
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
Статистика распространения по регионам:
- г. Киев — 111 471 (+1 332)
- Области:
- Винницкая — 22 500 (+258)
- Волынская — 33 016 (+281)
- Днепропетровская — 58 561 (+467)
- Донецкая — 36 391 (+486)
- Житомирская — 39 202 (+482)
- Закарпатская — 28 200 (+135)
- Запорожская — 54 088 (660)
- Ивано-Франковская — 43 190 (+118)
- Киевская — 59 204 (+669)
- Кировоградская — 8 448 (+103)
- Луганская — 10 508 (290)
- Львовская — 61 268 (+345)
- Николаевская — 30 900 (+400)
- Одесская — 71 125 (+533)
- Полтавская — 36 079 (+291)
- Ровенская — 40 990 (+318)
- Сумская — 40 642 (+337)
- Тернопольская — 34 023 (+234)
- Харьковская — 69 377 (+570)
- Херсонская — 17 752 (+255)
- Хмельницкая — 39 187 (+354)
- Черкасская — 39 011 (+491)
- Черновицкая — 40 017 (+202)
- Черниговская — 29 897 (+264)
Статистика 30 декабря
Для сравнения, 7 986 положительных тестов за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.
Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.