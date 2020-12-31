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Анастасія Дячкіна |

9 699 за сутки: прирост коронавируса в Украине держится на стабильном уровне

В Украине за сутки обнаружили еще 9 699 случаев коронавирусной болезни, всего в стране уже 1 055 047 инфицированных. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2704 человека;
  • летальных случаев — 209;
  • выздоровели — 11 803 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 58 547 (в том числе методом ПЦР — 38 932, методом ИФА — 19 615).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

статистика коронавірусу в Україні

Статистика распространения по регионам:

  • г. Киев — 111 471 (+1 332)
  • Области:
  • Винницкая — 22 500 (+258)
  • Волынская — 33 016 (+281)
  • Днепропетровская — 58 561 (+467)
  • Донецкая — 36 391 (+486)
  • Житомирская — 39 202 (+482)
  • Закарпатская — 28 200 (+135)
  • Запорожская — 54 088 (660)
  • Ивано-Франковская — 43 190 (+118)
  • Киевская — 59 204 (+669)
  • Кировоградская — 8 448 (+103)
  • Луганская — 10 508 (290)
  • Львовская — 61 268 (+345)
  • Николаевская — 30 900 (+400)
  • Одесская — 71 125 (+533)
  • Полтавская — 36 079 (+291)
  • Ровенская — 40 990 (+318)
  • Сумская — 40 642 (+337)
  • Тернопольская — 34 023 (+234)
  • Харьковская — 69 377 (+570)
  • Херсонская — 17 752 (+255)
  • Хмельницкая — 39 187 (+354)
  • Черкасская — 39 011 (+491)
  • Черновицкая — 40 017 (+202)
  • Черниговская — 29 897 (+264)

Статистика 30 декабря

Для сравнения, 7 986 положительных тестов за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.

Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.

Фото: Pixabay

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