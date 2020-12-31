В Украине за сутки обнаружили еще 9 699 случаев коронавирусной болезни, всего в стране уже 1 055 047 инфицированных. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 2704 человека;

летальных случаев — 209;

выздоровели — 11 803 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 58 547 (в том числе методом ПЦР — 38 932, методом ИФА — 19 615).

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Статистика распространения по регионам:

г. Киев — 111 471 (+1 332)

Области :

: Винницкая — 22 500 (+258)

Волынская — 33 016 (+281)

Днепропетровская — 58 561 (+467)

Донецкая — 36 391 (+486)

Житомирская — 39 202 (+482)

Закарпатская — 28 200 (+135)

Запорожская — 54 088 (660)

Ивано-Франковская — 43 190 (+118)

Киевская — 59 204 (+669)

Кировоградская — 8 448 (+103)

Луганская — 10 508 (290)

Львовская — 61 268 (+345)

Николаевская — 30 900 (+400)

Одесская — 71 125 (+533)

Полтавская — 36 079 (+291)

Ровенская — 40 990 (+318)

Сумская — 40 642 (+337)

Тернопольская — 34 023 (+234)

Харьковская — 69 377 (+570)

Херсонская — 17 752 (+255)

Хмельницкая — 39 187 (+354)

Черкасская — 39 011 (+491)

Черновицкая — 40 017 (+202)

Черниговская — 29 897 (+264)

Статистика 30 декабря

Для сравнения, 7 986 положительных тестов за сутки — такова статистика коронавируса в Украине по состоянию на утро 30 декабря. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 045 348.

Киев на первом месте по количеству подтвержденных случаев. Здесь за день заболел 1 131 человек. Дальше — Запорожская (739), Одесская (729), Киевская (623), Днепропетровская (462) и Харьковская (412) области.