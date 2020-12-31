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Валентина Летяк |

Карантин: куда звонить в случае проблем и номера кол-центров

Кол-центры по вопросам коронавируса и карантина работают в 24 областях Украины и в Киеве.

На горячую линию можно бесплатно позвонить в любое время суток и сообщить о ситуациях, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Факты ICTV собрали для вас номера всех кол-центров Украины.

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Номери гарячих ліній з питань коронавірусу

Круглосуточный кол-центр по Covid-19

С 2 ноября 2020 года также работает всеукраинский круглосуточный контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавируса.

Звонки на номер 0 800 60 20 19 – бесплатные.

Каждый украинец, у которого возникают вопросы по Covid-19, может позвонить независимо от того, где он находится.

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