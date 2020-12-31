Коронавирус, карантин и самоизоляция сделали 2020-й год тяжелым для всего мира. Встреча Нового года — это своеобразный шаг в будущее, а еще — время для новых надежд.

Наверное, сейчас для всего мира желанием №1 является окончание пандемии Covid-19. Факты ICTV рассказывают о главных надеждах украинцев на 2021 год.

Вакцина от коронавируса

Согласно опросу, который проводил фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), 71,5% украинцев в подарок на Новый год 2021 мечтают получить здоровье.

Вакцина от коронавируса является одним из факторов, которые сейчас непосредственно влияют на осуществление этого желания. Можно сказать, что оно уже начало частично осуществляться. Ведь более 2,7 млн человек в шести странах уже сделали прививки против коронавируса.

В целом это самая большая кампания вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

Первой вакцинацию от Covid-19 8 декабря препаратом производства Pfizer/BioNTech начала Великобритания. Позже, 14 декабря, прививки начали делать в США. Сначала препаратом того же производителя, а затем добавили еще вакцину компании Modеrna.

Также прививки против Covid-19 делают в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России. 26 декабря все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. С 27 декабря в Европейском Союзе стартовала вакцинация.

Украина должна получить 8 млн доз вакцины в рамках международной программы Covax. Согласно прогнозам главного санитарного врача Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Ожидается, что на первом этапе в стране вакцинируют не менее 350 тыс. граждан, среди них — медработники и пожилые люди. Делать это будут в пунктах прививок у семейных врачей. Также предусматривается создание мобильных бригад.

Конец пандемии

Это желание тесно связано и зависит от того, как быстро человечество сможет вакцинироваться и получить иммунитет от коронавируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения на фоне позитивных новостей о продвижении в разработке вакцины от коронавируса заявила, что надеется, что это поможет положить конец пандемии. В частности, сообщалось, что благодаря последним позитивным новостям по поводу испытаний вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче.

Однако в ВОЗ убеждены, что вакцинация не означает искоренение коронавируса. После начала процесса важно, чтобы люди продолжали придерживаться противоэпидемических мер.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после вакцинации против Covid-19 людям необходимо будет носить защитную маску и придерживаться социальной дистанции. Поскольку вакцина предотвратит вспышки коронавирусной инфекции, но не ее распространение.

Однако пока неизвестно, удастся ли взять под контроль пандемию. В то же время главный санврач предполагает, что Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что ситуация с распространением коронавируса в Украине может начать улучшаться с апреля. Этому будет способствовать вакцинация от Covid-19 и выработка коллективного иммунитета.

Отпуск

В 2020 году как никогда не хватало новых впечатлений, ведь в желанный отпуск за границу удалось попасть не всем. А согласно опросу Деминициатив и КМИСа интересные путешествия входят в топ-10 желаний украинцев.

Украина составила список стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне. Он периодически обновляется.

После прибытия из страны зеленой зоны в Украину самоизоляция или обсервация не требуется. А вот если вы возвращаетесь из страны красной зоны, то должны на 14 дней после пересечения границы идти на обсервацию. Однако ее можно избежать, если предоставить ПЦР-тест, сделанный еще до возвращения в Украину, но не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Определенные ограничения и требования имеет каждая страна мира. Особенно жесткими они стали накануне рождественских праздников, чтобы избежать вспышки Covid-19.

Пока не каждый может позволить себе отпуск за границу из-за нехватки денег и карантинных ограничений. Кроме того, туристы стали более осмотрительными — боятся заболеть на самом курорте. Поэтому украинцы все чаще отдыхают внутри страны и наслаждаются традиционными зимними видами отдыха.

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