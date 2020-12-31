Курс доллара и евро на 31 декабря минимально повысился в цене.

Так, цена за $ 1 сегодня составляет 28,27 грн, что на одну копейку больше, чем 30 декабря.

Евро подорожал на десять копеек — с 34,63 грн/1 € до 34,73 грн/1 €. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 31.12:

$1 – 28,27 грн;

€1 – 34,73 грн;

1 польский злотый – 7,63 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

Курс доллара в 2021 году

Инвестиционный аналитик Вадим Бардась отмечает, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.