В Украине за сутки обнаружили еще 9 699 случаев коронавирусной болезни, всего в стране уже 1 055 047 инфицированных. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Число выявленных заражений Covid-19 в мире с начала пандемии достигло 82 млн случаев. Во всем мире число умерших от связанных с Covid-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 805 тыс. 2, выздоровели почти 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 740 тыс. 468 инфицированных Covid-19, зафиксировано 342 тыс. 312 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн, число скончавшихся — до 148 тыс. поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 619 тыс. 200 заболевший, из них умерли 193 тыс., вылечились более 6,8 млн человек.

Вакцинация в мире и Украине

Украина подписала контракт на закупку китайской вакцины от коронавируса фирмы Sinovac Biotech. Поставки препарата могут быть настроены в течение зимы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях. Он отметил, что китайская вакцина надежная и признана во всем мире.

В Италии планируют в течение следующих трех месяцев вакцинировать от коронавируса 10-15 млн своих жителей.

Об этом сообщил премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

— До апреля 2021 года мы должны вакцинировать от 10 до 15 млн человек, — сказал Конте.

По словам премьера, сначала в Италии получат вакцины 1,8 млн врачей, медсестер, сотрудников и резидентов заведений длительного ухода.

США понадобится почти 10 лет, чтобы вакцинировать достаточное количество населения и выработать коллективный иммунитет, если они продолжат такие темпы прививки.

— Проведенный NBC News анализ на основе действующего темпа программы Администрации США по распространению вакцины от Covid-19 показал, что для вакцинации достаточного количества американцев и взятия пандемии под контроль, понадобится почти 10 лет, — сообщает издание.

Новогодняя ночь в пандемию

Новый год 2021 в поездах будут встречать более 5,4 тыс. пассажиров. Всего в новогоднюю ночь будет курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

А вот общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше.