Новый год 2021 в поездах будут встречать более 5,4 тыс. пассажиров. Всего в новогоднюю ночь будет курсировать 60 пассажирских поездов.

Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В этом году Укрзализныця дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Во время формирования маршрутов учитывали пожелания пассажиров, поэтому назначали поезда в самых популярных направлениях.

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В 2021 году Укрзализныця планирует поднять цены на билеты для пассажиров. В частности, планируется индексация тарифов на перевозку во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.

Благодаря этому дополнительные доходы составят 557 9, млн грн. Также Укрзализныця планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли в 2021 году.