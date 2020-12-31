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Факты / Украина
Софія Телішевська |

Президент Бразилии Болсонару стал человеком года в сфере коррупции

Центр журналистских расследований OCCRP назвал лицом 2020 года в организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару.

Болсонару был избран президентом как кандидат, обещавший борьбу с коррупцией, вместо этого окружил себя коррумпированными фигурами, использовал пропаганду для продвижения своих популистских планов, подорвал систему правосудия и вел разрушительную политику против региона Амазонки”, – отметили в сообщении.

По словам редактора Дрю Салливана, семья Болсонару и его ближайшее окружение вовлечены в преступный заговор и регулярно обвиняются в краже у людей. Лидерами популистов OCCRP назвал также президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

— Они также извлекли выгоду из пропаганды, подорвали демократические институты в своих странах, политизировали системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррумпированные внутренние круги и двигали свои страны от демократического закона и порядка к автократии, – считают расследователи.

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Награда OCCRP Человек года с 2012 года присуждается тем, “кто делает все возможное, чтобы сеять хаос во всем мире с помощью организованной преступности и коррупции”, сказано на сайте проекта.

OCCRP стремится способствовать подотчетности, проливая свет на самых злейших виновников коррупции и на политический сговор, который часто сопровождает ее.

В разные годы людьми года в сфере коррупции и оргпреступности становились президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, президент Филиппин Родриго Дутерте.

Источник: OCCRP

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