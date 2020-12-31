Погода в Украине на первые выходные 2021 года будет теплой. Синоптики не прогнозируют осадков.

В субботу, 2 января, дневная температура во всех регионах Украины будет с пометкой +. В некоторых городах столбик термометра достигнет +6° С, будет солнечно.

Днем на юге от +5 до +9, в восточных областях +2, +3, на севере +4, +3, а на Западе Украины прогнозируют +4, +5. Ночью температура во всех регионах снизится до 0, -1.

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В воскресенье, 3 января, по сравнению с субботой будет прохладнее. Осадков не предвидится — во всех регионах Украины будет солнечно.

На севере +1, +2, на юге от +3 до +9. В восточных регионах предполагается +2, +3, а в западных — от +2 до +8. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки -1, -2, а в некоторых областях до 4, -6.

Прогноз погоды на январь 2021

Синоптики прогнозируют теплую погоду в начале января 2021 года. В первой половине месяца температура воздуха будет колебаться от -9 до +9.

Смотрите подробный прогноз погоды на январь 2021 на Фактах ICTV.