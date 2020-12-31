С 1 января 2021 года в Украине изменяется стоимость бланков биометрических документов.

Поэтому несущественно, но все же вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме биометрической карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

Но граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые оплатили услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.

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Все кто оплатили административные услуги до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подали, должны будут доплатить за оформление документов по новым тарифам.

Стоимость оформления биометрических документов с 1 января 2021 года:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты — 363 грн (в течение 20 рабочих дней) и 489 грн (в течение 10 рабочих дней);

паспорт для выезда за границу — 694 грн (в течение 20 рабочих дней) и 1 046 грн (в течение 3 или 7 рабочих дней);

вид на временное жительство — 915 грн;

вид на постоянное жительство — 452 грн.

Но это не единственные изменения, которые ожидают украинцев в 2021 году. Начнется он с повышения минимальной заработной платы и пенсий. Но в то же время вырастут цены на газ и отопление.

Что изменится в Украине с 1 января 2021 года и в течение месяца — читайте в нашем материале.

Источник: Государственная миграционная служба

Фото: Государственная миграционная служба