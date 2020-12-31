На новогодние праздники, которые в Украине стартуют с 24 декабря 2020 года и длятся до 10 января 2021-го, график работы банков будет отличаться от привычного. Приватбанк не стал исключением.

Пресс-служба Приватбанка предоставила Фактам ICTV график работы своих отделений на Новый год и Рождество.

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График работы Приватбанка на новогодние праздники:

В четверг, 24 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.

В пятницу, 25 декабря 2020 года — все отделения банка закрыты.

В четверг, 31 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.

1-3 января 2021 года — все отделения банка закрыты.

4-5 января — стандартный режим с обычной продолжительностью рабочего дня.

В среду, 6 января — режим работы сокращается на 1 час.

В четверг, 7 января — все отделения банка закрыты.

В пятницу, 8 января — все отделения банка не работают. Рабочий день переносится на 16 января.

9-10 января — все отделения банка закрыты.

В субботу, 16 января — отработка за 8 января.

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.

250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество, можно найти здесь.