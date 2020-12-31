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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Как будет работать Приватбанк на Новый год и Рождество (ГРАФИК)

На новогодние праздники, которые в Украине стартуют с 24 декабря 2020 года и длятся до 10 января 2021-го, график работы банков будет отличаться от привычного. Приватбанк не стал исключением.

Пресс-служба Приватбанка предоставила Фактам ICTV график работы своих отделений на Новый год и Рождество.

Читайте: Как будут работать банки в праздничные дни

График работы Приватбанка на новогодние праздники:

  • В четверг, 24 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.
  • В пятницу, 25 декабря 2020 года — все отделения банка закрыты.
  • В четверг, 31 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.
  • 1-3 января 2021 года — все отделения банка закрыты.
  • 4-5 января — стандартный режим с обычной продолжительностью рабочего дня.
  • В среду, 6 января — режим работы сокращается на 1 час.
  • В четверг, 7 января — все отделения банка закрыты.
  • В пятницу, 8 января — все отделения банка не работают. Рабочий день переносится на 16 января.
  • 9-10 января — все отделения банка закрыты.
  • В субботу, 16 января — отработка за 8 января.

Як працюють банки на Новий рік 2021 та Різдво

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.

250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество, можно найти здесь.

Фото: Depositphotos

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