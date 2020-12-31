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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

За безопасностью в новогоднюю ночь в Украине будут следить более 20 тыс. полицейских

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января за безопасностью граждан во время празднования будут следить 23 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В частности, правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагировать на заявления и сообщения граждан.

Но вместе с тем они призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

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Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в 412 населенных пунктах Украины запланировано проведение 456 массовых мероприятий.

А в Киеве разработали новогодний пешеходный маршрут праздничными локациями города, длиной восемь километров. Организаторы уверяют, что благодаря длинной дистанции, возле локаций не будет незначительного скопления людей.

Посмотреть карту праздничных локаций в Киеве можно в нашем материале.

Источник: МВД

Фото: Нацполиция

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