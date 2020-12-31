Зеленский рассказал о плюсах китайской вакцины Sinovac

Украина подписала контракт на закупку китайской вакцины от коронавируса фирмы Sinovac Biotech. Поставки препарата могут быть настроены в течение зимы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях. Он отметил, что китайская вакцина надежная и признана во всем мире.

— Плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды, — написал Зеленский.

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Он добавил, что вакцину в Украине получат после официальной регистрации.

— Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Она должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Поэтому, вполне реально получить вакцину уже этой зимой, — отметил президент.

Украина закупит у Sinovac закупят 1,9 млн доз, а еще 8 млн доз поступит в рамках глобального механизма COVAX.

Когда Украина получит вакцину от Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что первую партию китайской вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года.

Первые 700 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.

Источник: Владимир Зеленский