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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Телішевська |

Курс валют в первый день 2021 года

Курс доллара и евро по состоянию на 1 января 2021 года минимально повысился в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,27 грн, что на одну копейку больше, чем 31 декабря.

Евро подорожало до 34,73 грн/1 €. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 01.01:

  • $1 – 28,27 грн;
  • €1 – 34,73 грн;
  • 1 польский злотый – 7,63 грн;
  • 10 российских рублей – 3,78 грн.

Курс доллара в 2021 году

Инвестиционный аналитик Вадим Бардась отмечает, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

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