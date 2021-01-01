В Киеве началась факельное шествие, приуроченная к 112-й годовщине со дня рождения известного украинского политического деятеля Украины Степана Бандеры.

Акция Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры началась у расположенного в центре Киева памятника Тарасу Шевченко.

Люди, которые идут впереди, развернули большой красно-черный флаг. А на задних рядах зажженные факелы. Участники мероприятия скандируют Слава Украине! Героям слава, Слава нации! Смерть врагам !, Украина — превыше всего! и Наша земля — ​​наши герои.

В связи с этим, на улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко временно перекрыли движение транспорта. Полиция обеспечивает правопорядок, она сопровождает колонну марша.

Такие акции традиционно проходят в разных городах Украины в день рождения Бандеры.

Биография Степана Бандеры поражает, поскольку в течение десятилетий он был организатором подпольной борьбы против трех государств — Второй Речи Посполитой, Третьего Рейха и Советского Союза.

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