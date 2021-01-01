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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса в сутки, выздоровевших больше

По состоянию на утро 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 1 064 479 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заразились 9 432 человека, зато 10 016 пациентов выздоровели.

Медики зафиксировали 147 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Согласно данным Минздрава, уже неделю число новых случаев заражения сутки не превышает 10 000.

Коронавирус в областях:

  • Киев — 11 2356 случаев;
  • Винницкая область — 22 735 случаев;
  • Волынская область — 33 207 случаев;
  • Днепропетровская область — 58 991 случай;
  • Донецкая область — 36 909 случаев;
  • Житомирская область — 39 604 случая;
  • Закарпатская область — 28 313 случаев;
  • Запорожская область — 54 607 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 43 341 случай;
  • Киевская область — 59 831 случай;
  • Кировоградская область — 8522 случая;
  • Луганская область — 10 830 случаев;
  • Львовская область — 61 696 случаев;
  • Николаевская область — 31 314 случаев;
  • Одесская область — 71 669 случаев;
  • Полтавская область — 36 598 случаев;
  • Ровенская область — 41 275 случаев;
  • Сумская область — 40 989 случаев;
  • Тернопольская область — 34 194 случая;
  • Харьковская область — 70 090 случаев;
  • Херсонская область — 17 906 случаев;
  • Хмельницкая область — 39692 случаи;
  • Черкасская область — 39 351 случай;
  • Черновицкая область — 40 225 случаев;
  • Черниговская область — 30 234 случая.

Новогодний локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.

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