По состоянию на утро 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 1 064 479 случаев коронавируса.
За минувшие сутки заразились 9 432 человека, зато 10 016 пациентов выздоровели.
Медики зафиксировали 147 летальных случаев.
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Согласно данным Минздрава, уже неделю число новых случаев заражения сутки не превышает 10 000.
Коронавирус в областях:
- Киев — 11 2356 случаев;
- Винницкая область — 22 735 случаев;
- Волынская область — 33 207 случаев;
- Днепропетровская область — 58 991 случай;
- Донецкая область — 36 909 случаев;
- Житомирская область — 39 604 случая;
- Закарпатская область — 28 313 случаев;
- Запорожская область — 54 607 случаев;
- Ивано-Франковская область — 43 341 случай;
- Киевская область — 59 831 случай;
- Кировоградская область — 8522 случая;
- Луганская область — 10 830 случаев;
- Львовская область — 61 696 случаев;
- Николаевская область — 31 314 случаев;
- Одесская область — 71 669 случаев;
- Полтавская область — 36 598 случаев;
- Ровенская область — 41 275 случаев;
- Сумская область — 40 989 случаев;
- Тернопольская область — 34 194 случая;
- Харьковская область — 70 090 случаев;
- Херсонская область — 17 906 случаев;
- Хмельницкая область — 39692 случаи;
- Черкасская область — 39 351 случай;
- Черновицкая область — 40 225 случаев;
- Черниговская область — 30 234 случая.
Новогодний локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.
Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.