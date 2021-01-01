По состоянию на утро 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 1 064 479 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заразились 9 432 человека, зато 10 016 пациентов выздоровели.

Медики зафиксировали 147 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Согласно данным Минздрава, уже неделю число новых случаев заражения сутки не превышает 10 000.

Коронавирус в областях:

Киев — 11 2356 случаев;

Винницкая область — 22 735 случаев;

Волынская область — 33 207 случаев;

Днепропетровская область — 58 991 случай;

Донецкая область — 36 909 случаев;

Житомирская область — 39 604 случая;

Закарпатская область — 28 313 случаев;

Запорожская область — 54 607 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 341 случай;

Киевская область — 59 831 случай;

Кировоградская область — 8522 случая;

Луганская область — 10 830 случаев;

Львовская область — 61 696 случаев;

Николаевская область — 31 314 случаев;

Одесская область — 71 669 случаев;

Полтавская область — 36 598 случаев;

Ровенская область — 41 275 случаев;

Сумская область — 40 989 случаев;

Тернопольская область — 34 194 случая;

Харьковская область — 70 090 случаев;

Херсонская область — 17 906 случаев;

Хмельницкая область — 39692 случаи;

Черкасская область — 39 351 случай;

Черновицкая область — 40 225 случаев;

Черниговская область — 30 234 случая.

Новогодний локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.