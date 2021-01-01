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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Испорченная вакцина и новые случаи заболевания: главные новости Covid-19 за 1 января

2020 год запомнился всему миру новой вирусной болезнью — коронавирусом. Много стран начали вводить ограничения, чтобы сдержать распространение болезни. Факты ICTV собрали главные новости про коронавирус за 1 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19. За сутки заразились почти 9,5 тыс. людей, однако более 10 тыс. человек выздоровели. Медики зафиксировали 147 летальных случаев.

По данным Минздрава, уже неделю число новых случаев заражения не превышает 10 тыс. человек.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для использования в экстренных случаях. Этот шаг позволяет странам всего мира оперативнее одобрить ее импорт и распространение.

Одна из крупнейших больниц Лондона предупредила, что скоро начнет обслуживать только пациентов с Covid-19 на фоне резкого роста заболевших. Операционные комнаты, хирургические зоны восстановления и больничные палаты станут отделениями интенсивной терапии для больных коронавирусом.

Испорченная вакцина и новые случаи заболевания: главные новости Covid-19

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ускорить процесс вакцинации людей от Covid-19. Ранее народ раскритиковал власть за медленную иммунизацию населения.

Бразилия обнаружила два случая нового вида коронавируса, обнаруженных в Великобритании. Бразилия призвала к усилению карантинных мер для путешественников, прибывающих из Европы.

В США арестовали работника больницы, подозреваемого в умышленной порче доз вакцины от Covid-19. По версии следствия, фельдшер вынимал вакцину из холодильника две ночи подряд, из-за чего лекарственные препараты стали непригодными.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.

Источники: The Guardian, КГГА

Фото: Pixabay

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