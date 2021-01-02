2 января в мире продолжает распространяться коронавирус. Некоторые страны ужесточают карантин, другие же — ослабляют меры. Анонсируют государства и вакцинацию.

По состоянию на субботу в мире подтвердили 81,9 млн случаев коронавируса, суточный прирост — более 470 тыс. новых больных. В Украине за время пандемии заболели 1 069 517 граждан, за последний день — 5 038 человек, что почти в два раза меньше, чем днем ранее.

Умерли от болезни в мире более 1,8 млн жителей, в Украине — 18 731 больной.

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Новый штамм коронавируса

Из-за распространения нового штамма коронавируса в Великобритании планируют быстрее вакцинировать людей от вируса. В стране анонсируют поставку около 2 млн доз вакцины каждую неделю.

А Индия и Норвегия, несмотря на риск распространения мутации, возобновляют авиасообщение с Британией.

В Украине о появлении нового варианта вируса не сообщали.

Карантин в мире и Украине

Из-за распространения коронавируса во Франции ужесточают карантин. В 15 департаментах страны вводят комендантский час с 18.00, до этого он действовал с 20.00.

А в Украине с 8 января начнет действовать локдаун. Жесткие противоэпидемические меры в стране не отменяют, несмотря на то, что в декабре фиксировалось улучшение ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса в Украине, в стране за сутки выздоровели 2 606 человек.

Всего за время пандемии вирус преодолели 722 615 украинцев.

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