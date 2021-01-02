2 января коронавирус подтвердили еще у 5 038 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 069 517. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
За сутки выздоровели 2 606 человек, полностью преодолели болезнь 722 615 украинцев. В больницы попали еще 2 559 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 18 731 больной, за сутки зафиксировали 51 новый летальный случай.
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Коронавирус в областях:
- Киев — 112 649 (+293)
- Винницкая — 22 801 (+66)
- Волынская — 33 312 (+105)
- Днепропетровская — 59 293 (+302)
Донецкая — 37 198 (+289)
- Житомирская — 39 982 (+378)
- Закарпатская — 28 407 (+94)
- Запорожская — 54 717 (+110)
- Ивано-Франковская — 43 489 (+148)
- Киевская — 60 238 (+407)
- Кировоградская — 8 544 (22)
- Луганская — 10 923 (+93)
- Львовская — 62 130 (+434)
- Николаевская — 31 705 (+391)
- Одесская — 71 889 (220)
- Полтавская — 36 733 (+135)
- Ровенская — 41 503 (+228)
- Сумская — 41 350 (+361)
- Тернопольская — 34 275 (+81)
- Харьковская — 70 212 (+122)
- Херсонская — 18 044 (+138)
- Хмельницкая — 39 932 (+240)
- Черкасская — 39 481 (+303)
- Черновицкая — 40 357 (+132)
- Черниговская — 30 353 (+119)
Для сравнения, 1 января коронавирус в Украине подтвердили у 9 432 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 064 479 больных.
От Covid-19 1 января умерли 147 человек, выздоровели за сутки 10 016 больных.
Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627) и Одесской (544) областях.