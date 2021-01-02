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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Более 5 тыс. за сутки: в Украине резко уменьшилось количество больных Covid-19

2 января коронавирус подтвердили еще у 5 038 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 069 517. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

За сутки выздоровели 2 606 человек, полностью преодолели болезнь 722 615 украинцев. В больницы попали еще 2 559 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 18 731 больной, за сутки зафиксировали 51 новый летальный случай.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Коронавирус в областях:

  • Киев — 112 649 (+293)
  • Винницкая — 22 801 (+66)
  • Волынская — 33 312 (+105)
  • Днепропетровская — 59 293 (+302)
    Донецкая — 37 198 (+289)
  • Житомирская — 39 982 (+378)
  • Закарпатская — 28 407 (+94)
  • Запорожская — 54 717 (+110)
  • Ивано-Франковская — 43 489 (+148)
  • Киевская — 60 238 (+407)
  • Кировоградская — 8 544 (22)
  • Луганская — 10 923 (+93)
  • Львовская — 62 130 (+434)
  • Николаевская — 31 705 (+391)
  • Одесская — 71 889 (220)
  • Полтавская — 36 733 (+135)
  • Ровенская — 41 503 (+228)
  • Сумская — 41 350 (+361)
  • Тернопольская — 34 275 (+81)
  • Харьковская — 70 212 (+122)
  • Херсонская — 18 044 (+138)
  • Хмельницкая — 39 932 (+240)
  • Черкасская — 39 481 (+303)
  • Черновицкая — 40 357 (+132)
  • Черниговская — 30 353 (+119)

Для сравнения, 1 января коронавирус в Украине подтвердили у 9 432 человек. Общее количество инфицированных составляло 1 064 479 больных.

От Covid-19 1 января умерли 147 человек, выздоровели за сутки 10 016 больных.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627) и Одесской (544) областях.

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