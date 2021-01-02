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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Поставки в Украину китайской Covid-вакцины: что будет, если вещество не утвердят

Украине вернут в полном объеме уже уплаченные средства за вакцину против коронавируса китайской компании Синовак (Sinovac Biotech), если вещество не пройдет финальную стадию клинических испытаний.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время в случае успеха, после завершения исследований и регистрации вещества, начнутся поставки вакцины.

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Китайская вакцина против коронавируса

В конце декабря 2020 года в Минздраве Украины сообщили о заключении соглашения ведомством с китайской компанией Синовак на поставку 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса.

Украина уже подписала контракт и осуществила оплату.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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