Украине вернут в полном объеме уже уплаченные средства за вакцину против коронавируса китайской компании Синовак (Sinovac Biotech), если вещество не пройдет финальную стадию клинических испытаний.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В то же время в случае успеха, после завершения исследований и регистрации вещества, начнутся поставки вакцины.
Читайте: Когда Украина рассчитывает получить китайскую вакцину от Covid-19 — Степанов назвал сроки
Китайская вакцина против коронавируса
В конце декабря 2020 года в Минздраве Украины сообщили о заключении соглашения ведомством с китайской компанией Синовак на поставку 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса.
Украина уже подписала контракт и осуществила оплату.
Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.