В Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Украины не подтверждают информацию о заявке на регистрацию в стране российской вакцины против коронавируса Спутник V, которую распространили СМИ.

В органе сомневаются в возможности такого обращения, ведь в стране не могут разрешить использовать вещество, которое не получило одобрения ВОЗ.

— Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии, — уточнил глава Комитета Михаил Радуцкий.

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В СМИ сообщили, что харьковская компания Биолик якобы обратилась в Минздрав с заявкой касательно регистрации российского вещества.

Вакцина против коронавируса

ВОЗ пока одобрила лишь одну вакцину против коронавируса.

Вещество компаний Pfizer и BioNTech получило экстренную валидацию организации.

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Источник: РБК-Украина