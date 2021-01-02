Украина работает над тем, чтобы разработать новую содержательную дорожную карту двусторонних отношений с США, которую планируют начать реализовывать уже в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

— Ставим цель построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях. Среди важных задач — налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины, — отметил он.

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Также Игорь Жовква добавил, что на повестке дня остается официальный визит президента Владимира Зеленского в США.

Отдельный блок отношений между Украиной и Америкой касается новых экономических проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на более тесные отношения между Украиной и США после того, как страну возглавит новоизбранный лидер Джо Байден.

Он это объясняет тем, что Байден лучше знаком с ситуацией в Украине.