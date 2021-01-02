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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

В Украине за 1 января составили более 200 протоколов за нетрезвое вождение

В первый день нового года, 1 января, патрульные составили 267 админматериалов на водителей за то, что они управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

В целом 1 января улицы патрулировали 1 577 экипажей полиции. А от граждан поступило 7 294 вызовов.

Всего в ночь на 1 января для обеспечения соблюдения порядка в Украине привлекали 23 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

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Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на пожарах в новогоднюю ночь погибли девять украинцев. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Частные дома горели в Днепре, Запорожской и Днепропетровской области. В Одессе в новогоднюю ночь загорелась квартира в девятиэтажке.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция

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